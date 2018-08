Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni israelieni au fost retinuti vineri de politia romana dupa ce au participat la o incaierare intr-un hotel din Bucuresti, informeaza sambata publicatia Times of Israel. Potrivit unor martori, un grup de evrei si un grup de arabi, toti cetateni israelieni, s-au incaierat in apropiere de piscina…

- Poliția romana a reținut trei cetațeni israelieni care potrivit martorilor ar fi fost implicați in incaierarea dintre un grup evrei israelieni și altul de arabi israelieni, in incinta unui hotel din București, informeaza presa israeliana.Martori oculari au declarat ca indivizi dintr-un grup…

- Politia romana a retinut trei cetateni israelieni care potrivit martorilor ar fi fost implicati in incaierarea dintre un grup evrei israelieni si altul de arabi israelieni, in incinta unui hotel din Bucuresti, informeaza presa israeliana.

- Politia romana a retinut trei cetateni israelieni care potrivit martorilor ar fi fost implicati in incaierarea dintre un grup evrei israelieni si altul de arabi israelieni, in incinta unui hotel din Bucuresti, informeaza presa israeliana.

- Un video cu o femeie surprinsa in timp ce se rade pe picioare intr-o piscina publica aglomerata a devenit viral și a revoltat internauții, mai ales ca in apa erau mai mulți copii care se jucau. Imaginile au fost surprinse, potrivit celui care le-a postat pe Reddit, la piscina unui hotel. Femeia, in…

- O femeie, imbracata intr-un costum de baie format dintr-o singura piesa, a reusit sa ii dezguste pe clientii unui hotel, dupa ce a inceput sa isi epileze picioarele in piscina. N-a mai contat ca, in jurul ei, se aflau numai copii.

- Mega-party-urile se țin lanț in cluburile de fițe din Capitala, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, cele mai recente extravaganțe care au marcat viața de noapte bucureșteana. In urma cu cateva zile, in clubul BOA – Beat of Angels -, mai mulți petrecareți excentrici…