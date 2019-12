Încăierare în penitenciarul Giurgiu. Un deţinut a murit Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce a avut o incaierare cu un coleg de celula. Cei doi erau inchiși in regim de maxima siguranța, relateaza Mediafax. Barbatul a murit in baie, in urma unei lovituri, iar agresorul se afla la spital, urmand a fi efectuate cercetari cerute de ANP. „Persoanele implicate in incident se aflau cazate in aceeași camera de deținere, conflictul spontan și decesul deținutului survenind in grupul sanitar al camerei, urmare aplicarii unei lovituri. Personalul unitații a solicitat, de indata, sprijinul unui echipaj SMURD, in ciuda eforturilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

