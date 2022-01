Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie a fost dat in urmarire de catre Politia Romana, dupa ce Curtea de Apel Brasov l-a condamnat la 2 ani si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Condamnatul nu a fost gasit pentru punerea in executare…

