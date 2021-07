Aproape ca nici nu mai conteaza daca procurorul aradean Codrin Gavra a ajuns ”numarul doi” in chiar Structura Centrala a Direcției Naționale Anticorupție pentru recordul absolut și greu de batut al clasarilor pe banda rulanta dispuse in cazul nenumaratelor plangeri penale care il priveau pe fostul primar al Timișoarei, liderul liberal Nicolae Robu. Și care, […] The post Inca unul... Falca, pe mana cu DNA! first appeared on Ziarul National .