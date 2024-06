Stiri pe aceeasi tema

- Deși un ciclon puternic va cuprinde Romania, cu ploi și vijelii in majoritatea zonelor țarii, meteorologii anunța primele temperaturi de peste 30 de grade din acest an. Meteorologii anunta temperaturi peste cele obisnuite in aceasta perioada in jumatatea de nord a tarii si sub cele obisnuite, in jumatatea…

- Meteorologii anunta ca un nou val de praf saharian va ajunge deasupra Romaniei, incepand de marti seara si va putea fi observat in special peste regiunile vestice si sud-vestice. ”In perioada 21 – 22 mai, circulatia aerului, predominant sud-vestica, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei…

- Din nou praf saharian deasupra Romaniei. Depuneri de praf in zonele in care va ploua Inca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, iar meteorologii atrag atenția asupra momentelor in care depunerile de praf vor fi observabile. In perioada 23 aprilie ora 9-24 aprilie ora 13.00, circulația…

- Masa de aer incarcata cu praf saharian deasupra Romaniei. Unde și cand vor putea fi observate depuneri de praf O noua masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania. Meteorologii atenționeaza asupra perioadelor in care vor putea fi observate depunerile de praf. In perioada 23 aprilie ora…

- Un nou val de aer fierbinte va acoperi tara și azi. Meterologii se asteapta la noi recorduri de temperatura. Soarele va incinge atmosfera peste asteptari. Va fi o zi total atipica, in comparatie cu cea de anul trecut, cand in Romania a fost cod rosu de viscol si ninsori.

- Un nou val de aer fierbinte va acoperi tara și azi. Meterologii se asteapta la noi recorduri de temperatura. Soarele va incinge atmosfera peste asteptari. Va fi o zi total atipica, in comparatie cu cea de anul trecut, cand in Romania a fost cod rosu de viscol si ninsori.

- Nou val de praf saharian peste Romania. Meteorologii anunta temperaturi record in mai multe regiuni ale tarii Un nou val de aer fierbinte va acoperi tara maine si poimaine. Meterologii se asteapta la noi recorduri de temperatura. Soarele a incins atmosfera peste asteptari si astazi. A fost o zi total…

- Un nor de praf saharian va cuprinde Romania in zilele urmatoare, potrivit specialistilor. Valul de praf vine din nordul Africii si va cuprinde Romania, iar in nordul, vestul, centrul și sud-vestul țarii sunt așteptate ploi „murdare”, cu o concentrație ridicata de suspensii solide. Fenomenul este asteptat…