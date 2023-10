Încă un vaccin, dar unul combinat contra gripei și a Covid-19 Un nou vaccin eficient atat contra Covid-19, cat și a gripei, a anunțat compania farmaceutica Moderna. Primele rezultate furnizate de testele de faza intai sunt incurajatoare. Astfel, acest vaccin combinat asigura un nivel superior al anticorpilor comparativ cu vaccinurile antigripale și un nivel egal cu dozele de rapel ale vaccinului produs de aceeași companie, anterior contra coronavirusului. Compania producatoare transmite ca acest vaccin combinat este sigur, tolerabil, rata efectelor secundare fiind similara celei inregistrare in cazul vaccinului sau anti-Covid-19. Testele de faza a doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

