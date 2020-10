Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 al unei companii farmaceutice indiene a primit unda verde pentru faza a treia a studiilor clinice vineri, in contextul in care numarul de infectari din India a depasit 7,7 milioane, informeaza DPA. Covaxin, vaccinul dezvoltat de Bharat Biotech, cu sediul la Hyderabad,…

- Studiul clinic desfasurat in SUA de AstraZeneca pentru vaccinul anti-coronavirus s-ar putea relua zilele viitoare, dupa mai bine de o luna de pauza, intrucat Administratia pentru Medicamente si Alimente a terminat evaluarea unei persoane care s-a imbolnavit in septembrie.Studiul, aflat in faza finala,…

- Acest studiu pe scara larga din SUA, aflat in faza finala, este suspendat din 6 septembrie, dupa ce un participant la testarile clinice din Marea Britanie s-a imbolnavit de o boala inflamatorie rara a coloanei vertebrale, numita mielita transversa. Sursele au spus ca au fost informate ca studiul clinic…

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat luni suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa.

- Specialiștii au dezvaluit ca doar unul din 10 oameni din toata lumea va fi protejat de COVID dupa dezvoltarea unui vaccin, conform Skynews. Se estimeaza ca mai puțin de doua miliarde de doze ar putea fi livrate in 2021, asta in condițiile in care un vaccin ar fi aprobat la inceputul anului.…

- Un vaccin anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați și, in timp ce vaccinul a cauzat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, acele reacții adverse au fost in mare parte ușoare, potrivit datelor publicate vineri in revista medicala The Lancet, scrie…

- Voluntarii vor mai primi și o a doua doza de vaccin, la o luna de zile de la prima administrare. Vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat la Oxford va fi produs și in India de Institutul Serum, care a primit dreptturi ... The post Vaccinul anti COVID-19 care va fi folosit și in Romania a intrat…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat nominalizarea Partidului Republican in vederea celui de-al doilea mandat si si-a inaugurat campania electorala prin promisiunea-soc a unui vaccin - ”anul acesta” - impotriva covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un lung discurs de 70 de…