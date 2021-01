Stiri pe aceeasi tema

- La Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” a sosit prima tranșa de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer. : Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a devansat, joi, o sedinta de evaluare a vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat de compania Moderna, stabilind ca aceasta sa aiba loc pe 6 ianuarie si nu pe 12 ianuarie, cum era programat initial, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor…

- Presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) Valeriu Gheorghita a declarat vineri ca, in cadrul vaccinarii anti-COVID-19, obiectivul este ca in primele sase luni sa fie imunizate peste 13 milioane de persoane, ceea ce duce la perspectiva…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA), care examineaza in prezent cereri de autorizare a trei vaccinuri candidate impotriva covid-19, a anuntat luni ca ar putea aproba primele vaccinuri impotriva covid-19 pana la sfarsitul anului sau inceputul lui 2021, relateaza AFP. Citește și: Ne așteapta…

- Vești bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor Pfizer și Moderna in a doua jumatate a lunii decembrie. O spune președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia totul depinde de rezultatele evaluarii pe care Agenția Europeana a Medicamentelor…