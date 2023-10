Stiri pe aceeasi tema

- O noua avertizare de tip mesaj RO-ALERT in judetul Hunedoara care avertizeaza locuitorii ca pe strazile orasului a fost vazut un urs. De aceasta data „prezenta animalelor salbatice (urs)”, a fost semnalata in localitatea Petrila, pe strada Biraoni. Conform ISU Hunedoara a fost emis mesaj de avertizare…

- Continua aparitiile ursilor in orase din judetul Hunedoara. Dupa cele doua cazuri recente din municipiul Petrosani, in aceasta dimineata a venit randul locuitorilor din Uricani sa fie avertizati prin RO-ALERT de prezenta unui urs in oras. Animalul a fost vazut pe strada Valea de Brazi, din Uricani iar…

- La doar trei zile distanta, locuitorii municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, au fost avertizati din nou, prin mesaj de urgenta RO-ALERT despre aparitia unui urs pe strazile orasului. Si de aceasta data intervin jandarmii de la IJJ Hunedoara, impreuna cu echipaje de la SMURD Petrosani. Populatia…

- In aceasta seara populatia din zona municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, a fost atentionata printr-un mesaj de avertizare RO-ALERT de faptul ca in localitate a fost semnalata prezenta unui urs. La aceasta ora intervin jandarmii de la IJJ Hunedoara, precum si echipaje SMURD Petroșani. Articolul…

- O fata de 11 ani a fost agresata luni de alte doua fete in curtea unui liceu din orașul Hunedoara. Poliția face cercercetari. Potrivit IPJ Hunedoara, marți dupa-amiaza la sediul poliției s-a prezentat o femeie, impreuna cu fiica sa, in varsta de 11 ani, care a sesizat faptul ca minora a fost agresata…

- Inca un accident deosebit de grav s-a produs pe soselele din vestul tarii in aceasta seara. Doua autoturisme s-au ciocnit la limita dintre judetele Hunedoara si Arad. In urma accidentului doua victime se afla in coma. Accidentul s-a produs dupa ora 20, pe DN 76, intre localitatile Ocisor (Hunedoara)…

- Inca un accident tragic de circulatie ieri seara pe autostrada A1, in judetul Hunedoara. O autoutilitara a lovit mortal un pieton. Accidentul a avut loc la kilometrul 335+300, jud. Hunedoara, sensul de mers Sibiu – Oraștie. Pietonul se deplasa pe autostrada cand a fost lovit. Pana in jurul orei 1 s-a…

- Pompierii din Deva si cei de la Punctul de Lucru Baița au intervenit ieri seara la un nou incendiu in comuna Soimus, din judetul Hunedoara. Dupa sinistrul care a mistuit o casa in localitatea Paulis, in noapte a ars si o gospodarie din Sulighete, sate care apartint de aceeasi unitate administrativ teritoriala.…