Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost lovit sambata de o masina pe un drum din judetul Mures. Animalul a plecat din locul in care a fost lovit, dar a fost gasit mort la cativa kilometri. Este al cincilea caz in care un urs este implicat intr-o coliziune cu un autovehicul in luna noiembrie.

- Ursul care a fost lovit de o masina pe DN 13 E60, intre localitatile Gaiesti si Balauseri, in data de 21 noiembrie, a iesit din coma si este supravegheat permanent la Gradina Zoologica din Targu Mures, a anuntat, marti, Primaria Targu Mures. "Ursul ranit in localitatea Balauseri si ingrijit…

- Un pui de urs a fost accidentat de catre un autoturism joi seara, pe E60, in județul Mureș. Un alt urs a fost lovit in aceasta seara de mașina. In urma impactului violent animalul a decedat pe loc. „Un urs a fost lovit de mașina in localitatea Gaiești (Acațari) pe E60. Din primele informații ursul este…

- Ursul lovit marti dimineata de o masina care circula pe DN11 a fost eutanasiat, dupa ce a fost transportat intr-o rezervatie din judetul Brasov, iar medicii au constatat ca nu mai poate fi salvat. „Animalul a fost ranit grav si pentru salvarea sa Agentia de Mediu Covasna a solicitat sprijinul Asociatiei…

- Un urs a fost lovit marti dimineata de o masina care circula pe DN 11, animalul, grav ranit, fiind transportat intr-o rezervatie din judetul Brasov, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna potrivit Agerpres. "Un conducator auto, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11, din directia…

- In ultimele zile, in judetul Brasov, au avut loc mai multe accidente in care ursi si porci mistreti au fost loviti de masini. Autoritatile trag un semnal de alarma din cauza ca numarul ursilor a crescut alarmant in ultima perioada. Animalele cauta hrana si de multe ori ajung in apropierea locuintelor…

- Un urs a fost lovit de masina si lasat sa agonizeze o zi intreaga. Animalul in stare grava a fost pazit de catre politisti si jandarmi, acestia neintervenind in situatia de fata. Mai mult, reprezentantii Ministerului Mediului au intarziat cu reactiile. Pe langa toate astea, medicul veterinar care a…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a transmis, luni, un mesaj prin sistemul Ro-Alert prin care locuitorii și turiștii din Predeal sunt avertizați despre prezența unui urs, transmite MEDIAFAX.Turiștii și localnicii din Predeal au fost alertizați printr-un mesaj Ro-Alert despre…