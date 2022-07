Stiri pe aceeasi tema

- Christia Irobiso (29 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a fost anunțat oficial ca noul jucator al Petrolului Ploiești. Nigerianul a semnat pe doi ani cu „Lupii Galbeni”, dupa ce s-a desparțit de Dinamo in aceasta vara. Irobiso a jucat și la Gaz Metan in prima parte a sezonului trecut de Liga 1. ...

- Campionatul de fotbal din Irlanda are in fața etapa a 22-a, care programeaza vineri, 1 iulie, de la ora 22:00, meciul dintre Finn Harps și Shamrock Rovers. Jocul se disputa pe „Finn Park” din Ballybofey.

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei s-a impus fara probleme ieri, in meciul cu Moldova din preliminariile CM 2023. A fost 4-0 pentru „tricolore”, care raman in coasta Elvetiei in grupa G. Cristina Sucila, de la Politehnica Femina, a evoluat pe durata intregii reprize secunde, in timp ce tot de la…

- Echipa Ionuț Zinca și Tamas Bogya de la CS Unirea Alba Iulia, campioana nationala la orientare pentru al treilea an consecutiv Echipa CS Unirea Alba Iulia la orientare, formata din sportivii Ionuț Zinca și Tamas Bogya, a caștigat Campionatul național de la Baia Sprie, județul Maramureș, organizat in…

- Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan este in forma inaintea meciurilor selecționatei din Liga Națiunilor. Atacantul formației Sepsi Sfantu Gheorghe a marcat o bijuterie de gol in campionatul Romaniei.

- Compania multinaționala Autoliv continua implicarea in activitațile școlare din Lugoj, prin amenajarea a doua ateliere de practica la Grupul Școlar “Valeriu Braniște” din municipiu. Colaborarea companiei cu unitatea de invațamant a inceput cu ani in urma, odata cu incheierea unor acorduri de practica…

- De sase ori campion national absolut, Simone Tempestini, stabileste record dupa record in competitia interna, iar in acest weekend a devenit pilotul cu cele mai multe victorii all-time in Raliul Harghitei, competitie in care s-a impus de acesta data, dupa o lupta entuziasmanta impotriva lui Sebastian…