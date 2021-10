Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul slovac Tomas Vestenicky a semnat, marti, un contract cu clubul de fotbal Dinamo Bucuresti pana la finalul acestui sezon competitional, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pe pagina de Facebook a gruparii, conform agerpres. In varsta…

- Rapid a obținut o victorie importanta in meciul cu CFR Cluj, 2-0, deși Mihai Iosif nu a mizat pe unul dintre cei mai buni jucatori: Nicolae Carnat. Rapid a decis sa nu-l foloseasca in meciul jucat la Mioveni pe Nicolae Carnat (23 de ani), un fotbalist imprumutat de la CFR. Atacantul evoluase in 11 meciuri…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, sambata seara, prima victorie și primele doua puncte in noua ediție a campionatului Diviziei A1 la volei feminin. Formația lugojeana a invins, cu 3-2 (25-27, 25-19,18-25, 25-15,15-13) pe CS Dinamo București, dupa mai bine de doua ore de joc. Meciul…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a fost invinsa joi, in deplasare, scor 36-32 (19-14), de campioana en-titre a Europei, FC Barcelona, fosta echipa a antrenorului Xavi Pascual, care conduce acum formatia dinamovista. Meciul a contat pentru etapa a 4-a din grupa B a Ligii Campionilor,…

- Carmen Mihalca, supraviețuitoare a cancerului de san, va arunca prima minge in meciul de baschet U-BT – CSM CSU Oradea de duminica. Gestul simbolic reprezinta implicarea U-BT in campania de prevenție a cancerului de san „Are nevoie de tine. Vorbește cu ea”. De asemenea, jucatorii vor purta echipamente…

- Dinamo București a anunțat vineri desparțirea pe cale amiabila de mijlocașul Paul Anton."Ne-am desparțit amiabil de Paul Anton și îi mulțumim pe aceasta cale pentru evoluțiile în tricoul echipei noastre. Paul Anton ramâne un dinamovist, un susținator al clubului și nu…

- Claduiu Petirla (20 de ani), unul dinte jucatorii in voga de la CFR Cluj, se afla in atenția lui Galatasaray. Iuliu Mureșan, oficialul care a contribuit la aducerea acestuia in Gruia, ii prevestește un viitor stralucit puștiului. La 20 de ani, profitand și de regula impusa de Federație, Claudiu Petrila…

- Etapa a 5-a a Ligii I incepe vineri, 13 august, cu meciul dintre FC Voluntari și Academica Clinceni. Dinamo – CS Mioveni va fi ultima confuntarei a rundei, programata luni, 16 august, la 21:30. Rapid – FCSB este capul de afiș al etapei, meciul fiind programat duminica, 15 august, de la 21:30, pe Arena…