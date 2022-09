Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de camion nu a respectat limita de inalțime afișata la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala, recent modernizat, și a intrat cu autoutilitara in pasaj, unde a ramas blocat, scrie gandul.ro. Incidentul vine dupa ce un alt șofer de tir a ramas recent blocat cu camionul de 4,2 metri inaltime…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit in zeci de cazuri pentru indepartarea copacilor cazuți și a elementelor de construcție desprinse in Capitala și in județuil Ilfov, ca urmare a vantului puternic de duminica.

- ”Asa cum a anuntat Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, in data de 19 iunie, Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Dupa 77 de zile de munca, fara niciun fel de intarziere, lucrarile de punere in siguranta a celui mai important obiectiv de infrastructura…

- Pasajul Unirii din Capitala , "redat circulatiei rutiere pe 4 septembrie" Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Pasajul Unirii din capitala va fi redat circulatiei rutiere pe 4 septembrie, dau asigurari autoritatile care au verificat stadiul lucrarilor. Pasajul a fost închis…

- Doua persoane au ajuns la spital cu arsuri de gradul III, dupa ce mașina in care se aflau a luat foc. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de duminica, 14 august, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- COMUNICAT: „In perioada urmatoare, la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita s-a dispus monitorizarea evoluției dinamicii din teren, iar, la nevoie, vor fi dispuse Post-ul Mobilizare de forțe a pompierilor dambovițeni pentru sarbatoarea Sfintei Marii…

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Secția de arși a Spitalului de Urgența pentru copii Grigore Alexandrescu, de langa Piața Victoriei, este nou construita, in 2006. „Asta ridica o problema uriașa: cum sa faci in 2006 un proiect fara sistem centralizat de aer condiționat? Chiar daca ne pica banii din cer, actualii oameni care conduc sanatatea…