Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie s-a petrecut in orașul Abrud, in dupamiaza zilei de marți, 13 iunie 2023. Un barbat de 61 de ani a fost gasit electrocutat in propria locuința. Salvatorii ajunși la fața locului au incercat sa-l resusciteze, insa din nefericire nu au mai putut face nimic, fiind declarat decesul. Din primele…

- TRAGEDIE in Alba: Un barbat a DECEDAT, electrocutat in propria locuința. Cum s-ar fi petrecut drama TRAGEDIE in Alba: Un barbat a DECEDAT, electrocutat in propria locuința. Cum s-ar fi petrecut drama O tragedie s-a petrecut in orașul Abrud, in dupamiaza zilei de marți, 13 iunie. Un barbat de 62 de ani…

- In aval de Portile de Fier, debitele vor fi in scadere, exceptand partea a doua a intervalului, cand vor fi in usoara crestere pe sectorul Gruia - Zimnicea.Nivelurile se vor situa peste nivelurile corespunzatoare Fazei I de aparare in prima parte a intervalului, cu 2 - 20 cm, la statiile hidrometrice…

- Tribunalul Alba a admis rechizitoriul procurorilor DIICOT in dosarul bordelului cu minore descoperit la in orașul Abrud. Locuința in care se prostituau mai multe tinere este a unui fost antrenor de fotbal, care a fost arestat. Șase persoane au fost trimise in judecata. Fostul antrenor Constantin Moldovan…

- Astazi, 23.05.2023, la ora 19:15:29 s-a produs in zona BANAT, ARAD un ???????????????????????????????? mediu ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? 4.1, ???????? ????????????‌???????????????????????? ???????? 15 ????????. Cutremurul s-a produs la 17 km SE de Arad, 43 km NE…

- Incidentele grave in trafic au continuat in acest weekend. Dupa amiaza doua masini s-au ciocnit la iesirea din cartierul resitean Calnic. In accidentul rutier de pe DN58B au fost implicate patru persoane: trei adulti si un minor. La fața locului s-au deplasat de urgența echipaje din cadrul Detașamentului…

- Iata pe cine are mereu in ganduri, in funcție de zodia in care s-a nascut.Berbecul se gandește mereu la iubitaPentru Berbec, locul central in mintea sa este ocupat de persoanele pe care le iubește cel mai tare și care ii creeaza, adesea, cele mai mari temeri. In general, jumatatea sa este mereu prezenta…

- Abia au banii necesari pentru a-și asigura o masa pe zi, iar de renovari nici nu poate fi vorba. Cazul lor a fost aflat de o asociație umanitara, iar ajutorul nu a intarziat sa apara. Insa, familia mai are nevoie de ajutor, iar orice donație poate inseamna enorm pentru ei.Cei șase copii impreuna cu…