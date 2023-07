Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giorgia Meloni, s-a intalnit cu presedintele Biden la Casa Alba, informeaza Rador.Ulterior, cei doi lideri au declarat ca au discutat despre consolidarea relatiilor comerciale. CITESTE SI Tensiuni la granița dintre Republica Democrata Congo și Rwanda: Forțele armate rwandeze…

- Armata ucraineana a eliberat de forțele rusești satul Staromaiorske din regiunea Donețk, pe frontal de sud, unde armata Kievului și-a intensificat contraofensiva in ultima perioada, a anunțat viceministrul apararii Hanna Maliar

- Autoritatile din Republica Democrata Congo au acuzat fortele armate rwandeze ca au intrat pe teritoriul tarii lor, informeaza Rador.Armata congoleza a emis un comunicat in care descrie presupusa incursiune in provincia Kivu de Nord ca pe "o provocare intolerabila". In acelasi comunicat se mentioneaza…

- Fortele ucrainene au eliberat sapte kilometri patrati in ultima saptamana, in directia orasului estic Bahmut, care a fost capturat de fortele rusesti in luna mai, a declarat un oficial militar, informeza Reuters, potrivit Rador.Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a scris pe Telegram ca in…

- Forțele ucrainene inainteaza decisiv pe flancul sudic al orașului Bahmut, confirma ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. Situația pe flancul nordic ramane neschimbata, conform declarației sale pe Telegram. Atenția recenta se concentreaza asupra satului Klisciivka, situat in sudul Bahmutului.STIRIPESURSE.RO…

- Fortele ucrainene au avansat in ultimele 24 de ore intre 200 si 1.100 de metri pe mai multe portiuni ale frontului din Bahmut (Donetk), a anuntat miercuri ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, insistand ca Kievul a trecut la actiuni ofensive in zona acestui oras din estul Ucrainei,…

- Armata ucraineana efectueaza mai multe ”acțiuni ofensive” in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro . Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva…

- Fortele rusesti au respins o „ofensiva de mare amploare” desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii noaptea trecuta.„In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva de mare amploare in cinci sectoare ale frontului in directia sud a regiunii Donetk”,…