Dupa ce autoritațile au tot cautat soluții pentru continuarea lucrarilor la segmentul de autostrada dintre Campia Turzii și Chețani, problema este departe de-a fi rezolvata.

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Mobilizare pe șantierul lotului 2 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda. Progresul fizic al lucrarilor se afla la aproximativ 80% Asociația Pro Infrastructura a postat pe pagina de socializare imagini are lotului 2 al autostrazii A10, Sebeș-Turda, a carui stadiu fizic se afla la aproximativ…

Dupa ce Asociația Pro Infrastructura a postat un clip video cu stadiul lucrarile a Autostrazii A3 Transilvania pe porțiunea Campia Turzii-Chețani, cei de la digi24 au reușit sa afle cateva raspunsuri...

- Asociatia Pro Infrastructura sustine ca este inregistrata „o situatie extrem de ingrijoratoare” pe santierul Autostrazii A3 Transilvania intre Chetani si Campia Turzii, afirmand ca firma constructoare „este cvasi-inexistenta”, iar subcontractorii au plecat, fiind neplatiti.

- Situație extrem de ingrijoratoare pe șantierul Autostrazii A3 Transilvania intre Chețani și Campia Turzii, semnaleaza Asociația Pro Infrastructura. Potrivit organizației, constructorul Straco este cvasi-inexistent, iar subcontractorii neplatiți au plecat sau sunt pe cale sa o faca. Astfel, in prezent,…

Firma Aedificium Projektentwicklung cauta asistenta in constructii pentru santierul din Turda. Postul disponibil este pe durata determinata, intreaga activitate desfasurandu-se pe santierul din...

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a reafirmat faptul sa lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda are șanse mari sa fie inaugurat in acest an bazandu-se pe progresul fizic al lucrarilor care au ajuns...

- Imaginile au fost surprinse de drona in apropierea localitații Barza. Din clip se vede cum persoanele – femei și barbați – au luat cateva role de folie protectoare de pe șantierul șoselei de mare viteza. La un moment dat, o fata observa drona și ii atenționeaza pe ceilalți, iar caruța pleaca…