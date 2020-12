Încă un stat include România pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat Romania a fost inclusa de statul Malta pe lista țarilor portocalii din punct de vedere epidemiologic. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca romanii care calatoresc in Malta vor trebui sa respecte un set de reguli. Regulile s-au schimbat de pe 13 decembrie pentru romanii care calatoresc in Malta. Toți cei care provin din țari incadrate pe „lista portocalie” sunt obligați ca la intrarea in Malta sa prezinte un test negativ pentru coronavirus efectuat cu maxim 72 de ore inainte de calatorie. Documentul care atesta rezultatul testului trebuie redactat in limba engleza. Persoanele care nu respecta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

