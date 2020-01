Încă un stat american legalizează posesia și consumul de marijuana Orice persoana care a împlinit 21 de ani va putea deține marijuana în vederea consumului recreațional în statul american Illinois, începând cu acest an, potrivit CNN.



Illinos devine astfel al 11-lea stat american care legalizeaza marijuana în scopuri recreaționale.



Sub noua lege, rezidenții vor putea cumpara și deține pâna la 30 de grame de cannabis, cinci grame de concentrat de canabis și produse infuzate cu acesta care conțin nu mai mult de 500 de miligrame de THC.



Persoanele care nu locuiesc în statul american pot cumpara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In statul Illinois, incepand cu ziua de Anul Nou, va deveni legala posesia de marijuana in scopul consumului recreațional, transmite Reuters. Pravaliile autorizate deja sa vanda cannabis in scop medical au luat masuri speciale pentru aceasta zi in care clienții sunt așteptați in numar mare.Odata cu…

- ADRIAN NASTASE a platit tot prejudiciul de 760.000 de euro. Fostul premier a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare pentru santaj si luare de mita in dosarul "Zambaccian", in 2014. Anterior, in 2012, fusese condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul "Trofeul calitatii", din care a efectuat…

- Rapperul american Juice WRLD, a carui cariera era in plina ascensiune, a murit duminica la Chicago, la varsta de 21 de ani, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Pe numele real, Jarad A. Higgins, artistul s-a prabusit brusc la pamant pe aeroportul Midway, din orasul sau natal, Chicago, la intoarcerea…

- O furtuna puternica a facut ravagii in statul american Arizona. Zeci de copaci au fost doborati de vantul care a batut cu rafale cu aproape 140 de kilometri pe ora. Circulatia a fost sistata pe mai multe drumuri peste care au cazut copaci.

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) organizeaza licitatie deschisa pentru achizitia de sisteme informatice all-in-one necesare desfasurarii activitatii specifice implementarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), valoarea estimata a contractului fiind de peste 3,6 milioane…

- Va ieși un scandal imens. Este vorba despre un proiect scandalos aflat pe masa Parlamentului. Senatorii l-au ignorat și acesta a ajuns deja in Camera Deputaților. Proiectul a trecut tacit de Senat și urmeaza sa se ia o hotarare in privința acestuia in camera decizionala. Canabisul se legalizeaza Canabisul…

- 'Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a inceput procesul de certificare pentru implementarea sistemului de management anti-mita, respectiv a standardului international ISO 37001:2016. Implementarea acestui sistem vizeaza toate palierele si domeniile de activitate, cu scopul de a reduce eventuale…

- Un barbat din statul american Ohio s-a pomenit cu o capra in casa. Animalul a fugit de la o ferma situata la cativa kilometri distanta si a intrat in locuinta prin usa din spate. In momentul in care oaspetele nepoftit intrat, in casa nu era nimeni.