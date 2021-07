Încă un spital din țară a luat FOC, personalul s-a AUTOEVACUAT. Ce s-a întâmplat cu pacienții Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la Spitalul Județean Constanța. Patru cadre medicale aflate in blocul operator in momentul producerii incendiului s-au autevacuat. Incendiul a fost localizat la etjul 4 al spitalului, mai exact la secția de Chirurgie vasculara, la un bloc operator de aproximativ 40 metri patrați.Din primele informații, cauza probabila a incendiului este un scurt circuit.La fața locului au fost trimise o autospeciala de transport victime multiple, doua autoscari, patru mașini de stingere și doua echipaje SMURD B, cu un total de 35 de pompieri.Cand au ajuns cei de la ISU,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

