Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de la Spitalul Suceava a aratat, dupa prima zi de verificari, nereguli in management și in desfașurarea anchetelor epidemiologice, a declarat la Digi24 secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru.

- Spitalul Judetean din Suceava va trata pacienti infectati cu noul tip de coronavirus dupa ce va fi dezinfectat, a declarat luni, pentru AGERPRES, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru."Va urma o dezinfectie la nivelul intregului spital, iar in 48 de ore dupa ce vom reactiva…

- Spitalul Județean de Urgența Suceava a anunțat astazi printr-un comunicat de presa ca doi medici de la Secția de Boli infecțioase au fost infectați cu noul coronavirus. In comunicat se pecizeaza ca cei doi medici au avut contact cu pacienți suspecți, respectand masurile de protecție impuse. Totodata,…

- De sapte zile, zeci de medici, asistenti si pacienti, sanatoși și infectați cu coronavirus, sunt inchisi la Gerota, in spitalul contaminat de un fost ofiter al MAI. Avem in exclusivitate marturia unei asistente din interior. E un calvar si o alerta fara precedent, provocata de barbatul care, pentru…

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.

- Inca șase persoane au fost confirmate, joi seara, cu noul coronavirus, in județul Hunedoara. Numarul cazurilor la nivel național ajunge la 59.Cele 6 persoane au intrat in contact cu femeia din Petroșani, de 26 de ani, care nu a respectat izolarea la domiciliu, intocmindu-i-se dosar penal.…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Un doctor de la un spital din Wuhan, in varsta de 62 de ani, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus, in timp ce trata pacienti grav bolnavi. Potrivit televiziunii de stat China Global Television, doctorul Liang Wudong (62 de ani) a murit la noua zile dupa ce s-a infectat cu coronavirus, el fiind…