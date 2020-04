Stiri pe aceeasi tema

- Aflat astazi in vizita la Deva tocmai pentru a evalua situația la fața locului, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat decizia unei conduceri militare, dupa modelul de la SJ Suceava."Am avut un management care nu a facut fata si lipsa de autoritate a facut ca sa avem parte de demisii. In acest…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Spitalul Județean de Urgența Deva va fi condus de medici militari pentru o perioada de 3-4 saptamani. In timpul vizitei sale de miercuri, la Deva, ministrul a precizat ca tot personalul spitalului va fi testat pentru coronavirus, iar cei care vor lucra…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se afla in aceste clipe la Deva, acolo unde cerceteaza situația crizei de la Spitalul Județean. Spune ca nu este inca situația de la Suceava, insa ar putea denegera rapid fara masurile potrivite. Drept urmare, Spitalul din Deva va intra sub conducerea medicilor militari,…

- Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, a declarat marti ca managerul si directorul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva au demisionat deoarece nu au reusit sa-si impuna programul de restructurare a unitatii sanitare in fata medicilor de acolo, inclusiv programul de lucru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca in Romania, in prezent, sunt trei focare de infectie cu COVID-19: Suceava, Arad si Deva.Un senator aradean, de profesie medic, nu a uitat ca inainte de a deveni politician a depus juramantul lui Hipocrate, și s-a intors sa trateze bolnavii in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sustine o conferinta de presa despre epidemia de coronavirus.Ministrul a anuntat ca in total sunt 3.183 de cazuri confirmate in Romania si ca sunt trei focare de infectie: Suceava, Arad si Deva.Conform unui studiu al INSP pana in 24 martie, din 10 martie trendul a devenit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in scenariul in care se afla Romania in prezent, in spitale precum cele de la Suceava, Arad, Deva sau Campulung multi dintre pacientii care se vor prezenta cu alte afectiuni vor avea si Covid-19. "Noi trebuie sa ne gandim ca, la gradul de infectare care…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…