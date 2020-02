Încă un spital din județ se închide pentru vizitatori Dupa Spitalul Județean de Urgența Deva și Spitalul municipal Hunedoara și Spitalul de Urgența din Petroșani restricționeaza accesul vizitatorilor. Decizia vine ca urmare a suspiciunilor de coronavirus care au fost semnalate și in județ. Astfel, conducerea Spitalului de Urgența din Petroșani a decis restricționarea vizitelor in spital. „Avand in vedere situația care exista și la nivel național privind riscul de infecție cu Coronavirus, conducerea Spitalului de Urgența din Petroșani a luat decizia de a impune restricții de acces in incinta spitalului pentru aparținatori, pentru a nu expune… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

