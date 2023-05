Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții mor cu zile la spitalul din Huși, județul Vaslui, din cauza ca medicamentele esențiale, cum ar fi antibioticele, nu se mai gasesc in instituție. Medicii se plang unii altora ca le mor pacienții in brațe și se intreaba de ce conducerea nu vede „cimitirul”, scrie Vremea Noua . In ultimele zile,…

- Jerry Springer, prezentatorul de televiziune care a marcat o epoca, a murit la varsta de 79 de ani, potrivit BBC.Jerry Springer, cunoscut mai ales pentru talk-show-urile sale de televiziune, a murit la varsta de 79 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aseara, in jurul orei 21:15, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca, intr-un imobil din localitatea Gligorești, comuna Luna, ar fi fost gasite doua femei, posibil decedate, iar in incaperea respectiva s-ar fi simțit prezența unui miros puternic de gaze. Evenimentul a fost sesizat de catre o femeie…

- Veste ingrozitoare, in aceasta dimineața, pentru lumea fotbalului romanesc! John Adrian Ene (53 de ani), fost portar la cluburi precum Ceahlaul, FC Brașov și Dunarea Giurgiu, a fost gasit fara suflare de catre fiul sau minor. Potrivit gsp.ro, Ene ar fi suferit un infarct in timpul somnului.„Da, e adevarat,…

- Ionuț Forogau a plecat la munca in Austria, in domeniul exploatarilor forestiere. Aseara insa, un copac a cazut peste el, ranile fiindu-i fatale. Avea doar 25 de ani. ”Dumnezeu sa te odihneasca, Ionuț!” a postat Emil B. pe Facebook, azi, alaturi de un clip in care Ionuț e in padure, langa bușteni. Ii…

- Col. Dr. Laurențiu Radu, medic chirurg de renume al Spitalului Militar de Urgența Pitești s-a stins din viața. Fost comandant și director medical al spitalului, Laurențiu Radu era unul dintre cei mai buni chirurgi ai Argeșului și un om special, deosebit, apreciat de colegi dar, mai ales, de miile de…

- Un ingeras salveaza alte vieti, susțin reprezentanții Agenției Naționale de Transplant, care au anunțat sambata ca la Spitalul de Urgența din Suceava a avut loc o intervenție de prelevare de organe de la o fetița de 3 ani, victima unui accident rutier.