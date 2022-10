Stiri pe aceeasi tema

- Numarul șoferilor drogați depistați la volan de polițiști pe raza orașului Targoviște a crescut simțitor in ultimul an. In urma testelor efectuate, reiese ca cei mai mulți dintre ei nu au consumat doar un singur tip de substanțe psihoactive, ci mai multe. Miercuri, un tanar de 29 de ani, a fost prins…

- Un hoț dat in urmarire naționala și condamnat la inchisoare cu executare a fost prins de polițiștii salajeni in dimineața zilei de sambata, in zona Sfanta Vineri. Zilele trecute, pe linia supravegherii persoanelor fața de care a fost dispusa masura preventiva a arestului la domiciliu, sau a celor urmarite,…

- Mai mulți tineri din Timișoara s-au batut noaptea trecuta și s-au urmarit cu mașinile pe strazile din oraș, pana cand s-au ciocnit intr-o intersecție. Opinia Timișoarei a publicat imagini cu momentul in care aceștia iși cara pumni și picioare. Scenele violente au fost filmate noaptea trecuta in centrul…

- Polițiștii salajeni au continuat și in acest sfarșit de saptamana activitațile de prevenire și combatere a consumului de droguri și a conducerii de vehicule sub influența acestora. Noaptea trecuta, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Zalau au depistat in trafic, in localitatea Borla, un autoturism al…

- Miercuri, 03 august, la ora 22.45, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus, in timp ce efectuau controlul și supravegherea traficului rutier pe D.J. 171A, in Suciu de Sus, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui moped, care circula dinspre Suciu de Sus inspre Groșii Țibleșului, moment in care, conducatorul…

- FOTO: Acțiune nocturna a polițiștilor rutieri din Alba Iulia, pe strazile orașului. Ce au descoperit dupa 100 de șoferi testați Polițiștii din Alba Iulia de la Serviciul Rutier au organizat in noaptea de 23 spre 24 iulie o acțiune pentru a-i depista pe șoferii care conduc sub influența bauturilor alcoolice…

- Polițiștii botoșaneni au desfașurat și in acest weekend acțiuni in intreg județul, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, prevenirea și combaterea faptelor antisociale și reducerea gradului de victimizare prin accidente rutiere, care au ca principale cauze de producere, consumul…