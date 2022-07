Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Politiștii au acționat cu efective marite in Roșiori de Vede / Un tanar, prins drogat la volan iunie 26, 2022 11:08 In noaptea de 25/26 iunie, a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au acționat cu efective marite pe raza municipiul Roșiori de Vede, intre…

- Eveniment Un barbat din Zimnicea, cu alcoolemie de 1,22 mg/l, prins de polițiști la volan iunie 23, 2022 09:24 In 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii teleormaneni au aplicat 16 sancțiuni contravenționale in valoare de peste 10.000 lei,…

- *REZULTATELE ACȚIUNILOR PE LINIA CONSUMULUI DE ALCOOL SAU A SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE* Atat in cursul zilei de ieri, 12 iunie a.c., cat și pe parcursul nopții trecute, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat pe linia combaterii principalelor cauze generatoare…

- Eveniment Un șofer in varsta de 62 de ani, din Zimnicea, cu alcoolemie de 1,07 mg/l, prins, in toiul nopții, de polițiștii din Alexandria iunie 8, 2022 10:27 In noaptea de marți spre miercuri, orele 01:19, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un barbat in varsta de 62…

- Eveniment 27 de permise, reținute de polițiști in doua zile / Amenzi in valoare de 48.565 lei iunie 2, 2022 10:15 Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au acționat in vederea prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere, fiind intocmite dosare…

- Eveniment Un barbat, in varsta de 72 de ani, cu dreptul de a conduce suspendat, prins de polițiști la volan mai 18, 2022 11:22 Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au acționat in vederea prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere, fiind intocmite…

- Eveniment Un tanar din Alexandria, la volan sub influența substanțelor psihoactive mai 12, 2022 10:26 In 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale in valoare de peste 10.730 lei, au reținut 1 permis…

- Eveniment Inconștiența maxima! Teleormaneni și fara permis, și bauți la volan, prinși de polițiști aprilie 26, 2022 14:02 In perioada 22-25 aprilie a.c., polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale in valoare de peste 13.195 de lei, au reținut 15 permise de conducere in vederea suspendarii…