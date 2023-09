Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 59 de ani, care era beat și drogat, a lovit o femeie și a intrat cu mașina in cinci autoturisme care erau parcate pe strada, in Popești Leordeni, din județul Ilfov. Femeia, care avea 56 de ani, a murit, a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat.

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul […] The…

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Ireal: dupa șoferul drogat care a ucis doi oameni, un alt șofer a omorat un pieton, tot la Constanța; era beatUn sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu masina un pieton, DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de…

- Patru mașini au fost implicate intr-un accident produs miercuri pe Centura Capitalei in urma caruia cinci oameni au fost raniți, iar traficul prin zona este ingreunat. Accidentul s-a produs pe DNCB, la intersecție cu DN 4, in apropierea orașului Popești Leordeni din județul Ilfov. Centrul Infotrafic…

- O femeie a fost mușcata, joi, de un caine in timp ce se afla pe un teren viran din apropierea locuinței, in București. Incidentul a avut loc dimineața, in Sectorul 1 al Capitalei. „La data de 10 august 2023, politiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Secția 4 au fost sesizați,…