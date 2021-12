Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in jurul orei 21.30, polițiștii baimareni au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca a observat patru persoane care au incercat sa sparga un garaj din spatele unui imobil de pe strada Victoriei. Deplasați la fața locului, in imediata apropiere a locului indicat și in urma semnalmentelor…

- Peste 460 de amenzi date și 17 permise reținute de polițiștii din Alba. Ce infracțiuni rutiere au descoperit oamenii legii Peste 460 de amenzi au fost aplicate și 17 permise de conducere au fost reținute de polițiștii rutieri din Alba, saptamana trecuta. Mai exact, in perioada 4- 5 decembrie 2021,…

- Polițiștii baimareni de investigații criminale au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un tanar de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Fapta a fost reclamata in cursul lunii august, cand o persoana a sesizat faptul ca i-au fost sustrase bunuri dintr-un apartament…

- La data 17 octombrie 2021, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40,…

- Miercuri, 13 octombrie, ora 13.22, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui furt dintr-un autoturism parcat pe strada Ferastraului din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul in cauza, iar la scurt timp, au identificat și un tanar de…

- Ieri, in jurul orei 18.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier au depistat un conducator auto de 60 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce tracta o remorca pe DN17. Cu ocazia controlului efectuat, a rezultat faptul ca placuțele cu numarul de inmatriculare aplicate…

- Lucratori din cadrul biroului Ordine Publica de politie Baia Mare au depistat in noaptea de 5 spre 6 octombrie un tanar de 24 ani conducand un autoturism cu RCA expirat. In urma testarii a avut o alcoolemie de 0.37 mg/l, iar in urma verificarilor figura cu permisul de conducere suspendat. Unui alt conducator…

- Ieri, in jurul orei 00.45, un barbat a sesizat prin 112 faptul ca in stațiunea Baile Figa, un autoturism a acroșat gardul de imprejmuire a unei cabane, dupa care plecat de la fața locului. Polițiștii de la Ordine Publica au depistat autoturismul parcat in apropierea altei cabane, fara placuțele de inmatriculare.…