Încă un șoc în lumea cripto: Cea mai mare bursă de schimb oprește retragerile Inca o lovitura grea pentru industria cripto la nivel mondial, dupa ce s-a anunțat ca cea mai mare bursa de schimb a sistat retragerile, din cauza unui atac cibernetic. Anunțul a venit din partea lui Changpeng Zhao, fondatorul și directorul executiv al Binance, cea mai importanta bursa de schimb pentru criptomoneda, care a comunicat ca retragerile au fost oprite pe perioada investigatiei care vizeaza un atac cibernetic asupra centrului din Ankara, conform Rador. Analiza initiala sugereaza faptul ca a fost atacat un cod privat, care permite utilizatorilor sa semneze tranzactiile, a scris pe Twitter… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Continua loviturile pentru industria cripto la nivel mondial! Directorul executiv al Binance, cea mai mare bursa de schimb pentru criptomoneda, a comunicat ca retragerile au fost oprite pe perioada investigatiei asupra unui atac cibernetic asupra centrului din Ankara, relateaza Rador.

