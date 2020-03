Încă un semn că își revine China - Primele trenuri de marfă au plecat din Wuhan către Europa ​Dupa mai bine de doua luni de pauza primele trenuri de marfa au plecat din Wuhan catre Europa, diversele produse urmând a ajunge în doua saptamâni în Germania, Polonia, Ungaria și Cehia, scrie railfreight.com. Anual peste 5.000 de trenuri transporta marfa din China catre mai mult de 15 țari europene și 400 dintre trenuri pleaca din provincia Hubei.



Traficul feroviar a fost închis în ianuarie în provincia Hubei de unde a pornit epidemia de Covid-19 și primele semne de reluare au fost la jumatatea lui martie. În acest week-end primul tren a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

