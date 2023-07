Încă un scandal la Casa Albă. Cocaină depistată în complexul prezidențial O pulberea alba gasita in incinta Casei Albe duminica seara, a fost identificata de departamentul de pompieri din Washington ca fiind cocaina. Secret Service a confirmat pentru Reuters ca a fost gasit un „obiectt necunoscut”, ceea ce a dus la inchiderea unei parti a Casei Albe, dar pentru alte intrebari a directionat catre departamentul de pompieri, care a refuzat insa sa comenteze. „Duminica seara, complexul Casei Albe a fost inchis preventiv in timp ce ofiteri din Secret Service Uniformed Division au investigat un obiect necunoscut gasit in zona de lucru”, a declarat un purtator de cuvant al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

