- Peste 20 de romi din comuna Calvini, judetul Buzau, au luat cu asalt Spitalul Judetean, unde era internat un membru al familiei lor, un barbat de 60 de ani. Starea pacientului s-a agravat, iar vineri medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Cand au aflat vestea, rudele barbatului au inceput…

- Trei barbați cu varste cuprinse intre 31 și 48 de ani, toți din municipiul Blaj, au fost reținuți de polițiști, fiind cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Potrivit IPJ Alba, politistii din Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de 3 barbati ce au provocat…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat soluția definitiva intr-un dosar de braconaj in care au fost implicați 3 membri ai aceleiași familii din Cugir, un alt inculpat din Geoagiu și un cetațean italian. Fața de decizia instanței de fond, Curtea de Apel a decis achitarea a doi dintre inculpați, respectiv…

- Partidul National Liberal este lovit de un nou scandal. In ciuda codului etic al partidului si chiar impotriva legii, unul dintre primarii liberali a fost recent deconspirat ca fost colaborator al Securitatii. Este vorba despre primarul orasului Alesd (judetul Bihor), Ioan Todoca. Alesd este orasul…

- Mai multi tineri s-au batut, sambata dimineata, in Centrul Istoric din Capitala, doi dintre ei fiind lasati in stare de inconstienta, pe strada. The post Scandal cu batai. Doi barbati, lasati inconstienti pe strada. VIDEO deosebit de violent, in care victimele sunt lasate pe jos, iar agresorii pleaca…

- Cei patru barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 51 de ani, implicati in altercatia care a avut loc pe o strada din municipiul Mangalia, au fost pusi sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.Acestia sunt acuzati de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Citeste si:Sotia…

- Cei patru barbati care sambata au atacat un politist aflat in timpul liber, pe care l-au lovit cu bate, apoi l-au fugarit cu un topo, sunt cercetati in libertate pentru loviri si alte violente si tulburarea linistii publice. Politistul a mers la Serviciul de medicina legala, specialistii concluzionand…

- La data de 16.04.2018, ora 00:33 , polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cetatea de Balta, au fost sesizati prin SNUAU 112 , de catre S. C., de 38 ani, din com. Cetatea de Balta, despre faptul ca in localitatea Tatarlaua a avut loc un scandal. In baza celor sesizate, politistii s-au deplasat la…