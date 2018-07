Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost gasit mort in pat cu un cuțit infipt in piept. Barbatul se afla in locuința sa din orașul Vigasio, provincia Verona. Carabinierii au deschis o ancheta pentru a stabili daca este vorba de o crima sau de o sinucidere, scrie Rotalianul.com. Trupul romanului a fost descoperit in pat, de…

- Trupul neinsufletit al unei ingrijitoare romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit, in urma cu 3 zile, pe plaja Spadafora, din provincia Messina. Trupul femeii a fost descoperit de catre un pescar, care a alertat imediat autoritatile. Femeia locuia in Fondachello, Valdina, iar medicii…

- Compania aeriana Ernest Airlines a inaugurat primele zboruri din Romania. Operatorul aerian va lega Bucureștiul și Iașiul de trei destinații din Italia: Verona, Genova și Torino Cuneo. Zborurile pe ruta București – Verona vor avea o frecvență de…

- Compania low-cost lanseaza zborurile din Romania incepand din luna iunie. Compania aeriană Ernest Airlines a anunţat lansarea a două curse de la Iaşi, către Verona şi Cuneo, începând din luna iunie, scrie News.ro. Tot din iunie, Ernest Airlines va opera…

- Ryanair a tras clapa, dar iata ca Blue Air și Tarom sunt pe cale sa anunțe ce zboruri internaționale vor opera de pe Aeroportul Internațional Oradea (OMR). JURNAL BIHOREAN & BIHON au intrat in posesia unor informații in exclusivitate. Saptamana ce vine se așteapta anunțuri oficiale,…

- Compania aeriana Cobrex Trans a anuntat astazi ca vanzarile online de bilete de avion din Suceava catre Madrid (Spania), Verona (Italia) și București vor incepe de pe data de 23 aprilie 2018. Cobrex Trans și-a actualizat ieri pagina oficiala de internet, unde este specificata noua data de la care ...

- Moarte naprasnica pentru un tanar roman in varsta de 23 de ani, George Ciuciur, din provincia Verona (Veneto), care a fost ieri victima unui accident mortal in timp ce se deplasa cu motocicleta proprie. Accidentul a avut loc la Bussolengo, ieri dimineața, miercuri 18 aprilie, din motive inca…