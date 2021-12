Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta un nou caz de infectare cu cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in Romania. Pana in prezent, in Romania au fost confirmate 8 cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-Cov-2.

- Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat de 39 de ani din județul Maramureș care are istoric de calatorie in Nigeria. Acesta se afla in izolare, iar starea lui de sanatate este buna. Barbatul este vaccinat anti-Covid 19 cu schema…

- Inca 4 cazuri de infectare cu varianta OMICRON a coronavirusului au fost confirmate in Romania, in urma secventierilor efectuate la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare “Cantacuzino”, anunta Ministerul Sanatatii (MS). “Este vorba despre sportivul al carui rezultat partial indica o suspiciune…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii care a fost confirmata cu aceeasi tulpina, la sosirea din Africa de Sud. ”Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron.…