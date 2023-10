Inca un roman cu dubla cetațenie a murit in Israel. Sunt detalii de ultima ora ce vin, vineri, de la MAE. Persoana cu dubla cetațenie, israeliano-romana, data disparuta joi de catre familia sa, a murit. Informația a fost confirmata, vineri, de autoritațile israeliene, potrivit Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza […] The post Inca un roman a murit in Israel. Avea dubla cetațenie/Ce s-a aflat de la MAE first appeared on Ziarul National .