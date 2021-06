Încă un retailer majorează salariile angajaților și crește valoarea tichetelor de masă Dupa Kaufland și Lidl, și Mega Image majoreaza, incepand cu 1 iunie, salariile angajaților din magazine cu 5% si creste valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. In urma creșterii valorii nominale a tichetului de masa oferit de companie, de la 15 lei la 20 de lei, angajatii din magazinele Mega Image vor primi, in medie, bonuri de masa in valoare de 400 de lei lunar. De asemenea, salariile individuale vor crește in medie cu 5% fața de nivelul actual pentru toți angajații din magazine, in funcție de poziția deținuta și rezultatele obținute. Astfel, venitul minim primit de un vanzator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

