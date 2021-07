Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au numit joi o republicana, critica dura a lui Donald Trump, in comisia de ancheta privind asaltul sangeros asupra Capitoliului, comis la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte american, relateaza AFP. Liz Cheney, membra a Camerei Reprezentantilor, recent exclusa din ierarhia…

- Directorul financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat joi nevinovat, în fata tribunalului din Manhattan, pentru 15 capete de acuzare legate de evaziune fiscala, în timp ce holdingul fostului presedinte american a denuntat o inculpare pur ''politica'', relateaza…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, a anuntat joi crearea unei comisii speciale privind asaltul, incheiat cu victime, asupra Capitolului, derulat la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, dupa blocarea de catre republicani a unei…

- Agențiile internationale de presa au anunțat vineri ca, potrivit unei hotarari a platformei de socializare, contul Facebook al fostului președinte american Donald Trump va fi inactivat pana la 7 ianuarie 2023 cel puțin. Facebook a anunțat suspendarea contului fostului președinte insoțita de precizarea…

- Contul de Facebook al fostului președinte american ramane suspendat cel puțin pana in anul 2023, a anunțat vineri platforma, citata de Agerpres . Inițial, pagina lui Donald Trump a fost suspendata pe 7 ianuarie dupa atacul asupra Capitoliului. Potrivit Facebook, contul lui Donald Trump va fi suspendat…

- Fostul presedinte al SUA va putea reveni doar atunci cand „riscurile pentru siguranta publicului au disparut”, a precizat platforma, care l-a exclus temporar pe Donald Trump pe 7 ianuarie pentru ca si-a incurajat sustinatorii in timpul atacului asupra Capitoliului, o decizie fara precedent.

- Pagina de blog a fostului presedinte american Donald Trump, lansata acum o luna dupa ce marile platforme de socializare i-au blocat conturile, a fost inchisa, transmite Reuters. Consilierul lui Trump Jason Miller a afirmat ca pagina, care se numea "From the Desk of Donald J. Trump", nu va…