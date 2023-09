Stiri pe aceeasi tema

- Inca un ranit in urma exploziilor de la Crevedia a murit in aceasta dimineata, anunta Ministerul Sanatatii. Pacientul se afla la Spitalul Floreasca din Capitala si avea arsuri pe 95% din suprafata corpului. Surse medicale au declarat ca victima era un civil si nu pompier. Numarul mortilor in urma tragediei…

- Inca unul dintre raniții arși in exploziile de la Crevedia a murit, luni dimineața. Anunțul a fost facut de Ministerul Sanatații. „In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la inceputul internarii, cu arsuri pe 95% din suprafața corporala.…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a vizitat la Spitalul Militar din Bruxelles pe doi dintre raniții in exploziile de la stația GPL din Crevedia și le-a mulțumit medicilor belgieni pentru sprijinul oferit. Premierul a discutat cu unul dintre pompierii internați, un tanar de 22 de ani, care a fost detubat și…

- Inca o persoana ranita in una din exploziile care au avut loc la Crevedia la sfarsitul saptamanii trecute a murit la Spitalul de Urgenta Floreasca, informeaza Ministerul Sanatatii (MS). “In cursul noptii, a decedat la Spitalul Floreasca unul din cei doi pacienti cu arsuri de peste 90% din suprafata…

- Inca un ranit in explozia de la stația GPL din Crevedia a decedat, au declarat surse medicale. Acesta era ranit in prima deflagrație. Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confirmat pentru Realitatea PLUS aceasta…

- Un barbat ranit in urma exploziilor de la Crevedia a murit noaptea trecuta. Este vorba despre un civil care era internat la Spitalul de Urgența Floreasca din București cu arsuri pe mai mult de 90 la suta din suprafața corpului, in stare prea grava pentru a putea fi transferat la un

- Un barbat de 63 de ani, ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia, a decedat la Spitalul Floreasca. Este a treia persoana care moare in urma tragediei de sambata. Mircea Marian, 63 de ani, care era internat la Spitalul Floreasca, avea arsuri pe 90 la suta din suprafața corpului. Acesta era unul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti,la Spitalul Floreasca, unde i-a vizitat pe raniții in explozia de la Crevedia ca s-a intervenit cu rapididate și au fost luate masurile care au putut fi luate. Intrebat daca asteapta demisii dupa tragediile recente, in contextul afirmatiilor pe care le facuse…