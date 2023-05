Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care vizeaza personalul Curtii Constitutionale care prevede, printre altele, faptul ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind personalul Curtii Constitutionale, stabilind, intre altele, ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima…

- Ministerul Justiției a comunicat, miercuri seara, dupa toate reacțiile din mediul politic și scandalul din Senat, de la adoptarea pragului de 250.000 de lei pentru incriminarea abuzului in serviciu, ca la Camera Deputaților, forul decizional, se va propune modificarea acestui prag cu o suma modica,…

- Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu 220 de voturi pentru si 53 de abtineri. Camera Deputatilor este decizionala, astfel ca proiectul merge la promulgare la seful statului. Proiectul…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri 15 februarie, legea prin care romanii vor primi doua noi zile libere.Legea a fost adoptata cu 193 pentru, 65 contra și 8 abțineri. Inițiativa legislativa, susținuta de majoritatea parlamentarilor, ofera romanilor liber pe 6 și 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului…

- Senatul a adoptat tacitun pro iect legislativ initiat de parlamentari de la PNL care prevede ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Proiectul de modificare a legilor actuale va fi supus dezbaterii in Camera Deputaților,…