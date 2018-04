Inca un PSD-ist prins cu mita: Sebastian Vladescu pe cale de a fi urmarit penal

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie cere incuviintarea urmaririi penale fata de Sebastian Vladescu, fost ministru al finantelor, informeaza DNA. Potrivit unui comunicat de presa, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general al PICCJ referatul cauzei, in vederea sesizarii…

- Procurorii DNA au fixat cauțiuni uriașe in dosarul in care este anchetat fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și cumnatul lui Mircea Geoana, Ionuț Costea. Procurorii au fixat cauțiuni de 4,2 milioane de euro pentru cei patru inculpați. Citește și: ALERTA - DNA solicita președintelui…

- Sunt perchezitii DNA la domiciliul lui Sebastian Vladescu, fost ministru al Finantelor, anunta Realitatea Tv. Acesta este vizat intr un dosar de coruptie. Sebastian Vladescu a indeplinit functia de ministru de Finante de doua ori, in Guvernul Tariceanu si in Guvernul Boc. ...

- Politistii de frontiera din Timis au depistat in vama Cenad un barbat dar in urmarire generala, care avea de executat un an și șase luni in spatele gratiilor, pentru savarsirea infractiunii de inșelaciune. “In data de 02.04.2018, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…

- Laura Codruța Kovesi ar putea fi revocata din fruntea DNA! Tudorel Toader i-a cerut președintelui Klaus Iohannis demiterea acesteia, iar CSM, cu un aviz consultativ, nu a fost de acord. Sebastian Ghița considera ca Iohannis nu o va revoca pe Kovesi, in ciuda faptului ca ”s-au prins si americanii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi seara, ca propune declanșarea procedurii de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Declarația de presa a ministrului a inceput puțin dupa 18.00 și s-a incheiat in jurul orei 19.30, timp in care toate televiziunile au transmis in…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale l-au localizat, depistat si prins, azi noapte, in comuna Podari, pe Marin M., de 51 de ani, din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din S.U.A. au emis o cerere de extradare in ...

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane, precizeaza…