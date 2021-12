Stiri pe aceeasi tema

- Edilul fugar din comuna argeșeana Beleți-Negrești a fost reținut pentru 24 de ore. Barbatul de 53 de ani este acuzat de incendierea sediului Primariei, in noaptea de duminica spre luni, dar și de distrugere de inscrisuri. Primarul suspectat ca a dat foc primariei din Beleți-Negrești a fost reținut,…

- Doi copii, unul de 13 ani si altul de 15 ani, sunt suspectati in cazul incendiului de la blocul din municipiul Constanta. Ei au fost identificati si audiati de politisti, noteaza News.ro. Un copil de 15 ani a fost reținut dupa incendiul de la blocul din Constanța, soldat cu 150 de apartamente afectate…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca “vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar”. El a fost fost intrebat de un reporter despre declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-COVID. “Sunt tot…

- Mii de manifestanti s-au adunat, sambata, la Viena, pentru a protesta protesta fata de restrictii si de vaccinarea obligatorie, anuntate vineri de guvern ca masuri de combatere a pandemiei de Covid-19. Manifestatia a fost organizata la chemarea partidului de extrema dreapta FPO, chiar daca liderul sau…

- Un medic cardiolog de la Spitalul Județean din Brașov prins in flagrant in timp ce lua mita 8.000 de lei de la rudele unei paciente, a fost reținut de autoritați. Doctorul a primit banii in cabinetul sau, intr-o clinica privata in care iși desfașoara actvitatea. Polițistul Marian Godina a anunțat, marți,…

- Cadavrul unei fete care a disparut in urma cu 15 ani, alaturi de mama ei, a fost gasit ingropat in curtea locuinței tatalui ei. Barbatul a fost reținut, cu propunere de arestare preventiva. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, s-a inregistrat dosar penal ca urmare a unei sesizari vizand…

- USR a reacționat, marți, dupa avizele negative care curg in comisiile parlamentare, la audierea miniștrilor Guvernului Cioloș. “Avem o noua majoritate USL in Parlamentul Romaniei. PSD și PNL resping braț la braț candidații propuși de USR pentru ministere. Nu reușesc sa treaca peste propriile lor suparari,…