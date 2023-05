Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii reclama finantarea defectuasa a activitatii profesionale, sanatatii si securitatii la locul de munca; discrepantele salariale existente in […] The post Inca un protest. Angajații de la Fisc, nemulțumiți de salarii și condițiile de munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…