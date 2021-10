Stiri pe aceeasi tema

In aceasta toamna Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu" a incheiat proiectul eTwinning „A Hitchhiker's Guide in the Cyberspace". Proiectul este unul educațional, care vizeaza...

- Asociația pentru Conservarea Vieții Salbatice și Regia Naționala a Padurilor-Romsilva șiAdministrația Parcului Național Calimani R.A., au implementatin aceasta vara proiectul: Ecoturism și educație ecologica in Parcul Național Calimani. Acest proiect face parte din cadrul programului Spații Verzi, finanțat…

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, considera ca Festivalul Toleranței și Promovarii Incluziunii Sociale "a fost incheiat cu succes". In opinia sa, proiectul este unul de "importanța...

- Un numar de 14 clase de la mai multe școli, licee și gradinițe din județ care insumeaza 395 de elevi trec la invațamintul online dupa depistarea unui numar de 13 cazuri de covid la elevi și trei la profesori. Elevii infectați provin de la : Gradinița cu Program Prelungit Stroiești (1), Școala Gimnaziala…

Biblioteca Municipala „Teodor Murașanu" Turda dorește sa-și mareasca colecțiile speciale cu poze și ilustrații de pe raza fostului județ Turda-Arieș prin proiectul „Memoria Locului", pentru ca...

In perioada 16 August-9 Septembrie 2021 Biblioteca Municipala „Teodor Murașanu" Turda a organizat in parteneriat cu Asociația „Impreuna pentru voi" o serie de ateliere de creație, arta și indemanare...

- E.ON a finalizat lucrarile de inlocuire a sistemului de iluminat din Școala Gimnaziala „Dimitrie Gusti", din Fundu Moldovei, jud. Suceava;Proiectul „Energie in școlile copilariei", demarat in 2012, vizeaza modernizarea sistemului de iluminat cu unul modern, bazat pe ...

30 de copii din comuna Viișoara participa la o tabara de zi in perioada 9 – 13 august organizata de preoții Mureșan Lucian de la Parohia Ortodoxa Viișoara și Rusan Alexandru de la Parohia...