Stiri pe aceeasi tema

- Doritorii unei afaceri "la cheie" au o astfel de oportunitate, prezentata pe pagina web www.olx.ro: un restaurant de pe strada Gheorghe Doja din Targu Mureș, scos la vanzare pentru suma de 150.000 de euro (negociabil). Redam, in randurile de mai jos, anunțul: "Va oferim spre vanzare o afacere la cheie…

- „Univers All" este un nou centru comercial din Targu Mureș, deschis pe strada Gheorghe Doja, nr. 193 (in zona fostei fabrici de caramida), printr-o investiție locala privata. Aici aproape 100 de comercianți, majoritatea locali, vand o gama variata de produse la prețuri bune.Complexul, deschis in 15…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, amplasarea a doua placi comemorative pe fața a doua imobile ce fac parte din domeniul public al Județului Mureș. Concret, vor avea placi comemorative dr. Bernady Gyorgy – pe fațada imobilului situat pe strada Trebely…

- Aleșii locali ai orașului Sarmașu au aprobat, in data de 28 iunie 2022, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru participarea orasului Sarmasu in cadrul proiectului "Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sanatate și invațamant, in orașul Sarmașu, județul Mureș" in vederea finanțarii…

- Conducerea societații Vertical Plus SRL Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala fotovoltaica, cabina poarta, imprejmuire teren, capacitate stocare energie, organizare șantier și racordare la rețeaua electrica…

- Secretarul general adjunct al NATO a efectuat astazi o vizita de informare la sediul Batalionului 51 Operații Speciale „Vulturii" din Targu Mureș. Mircea Geoana s-a intalnit cu reprezentanții conducerii Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale și cu operatori din cadrul Batalionului 51 Operații…

- Conducerea societații Proelcons SRL anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal care creeaza cadrul pentru "Elaborare PUZ – Reconversie zona funcționala pentru construire locuințe colective", propus a fi amplasat…

- Spitalul Clinic Județean Mureș in parteneriat cu Societatea Romana de Dermatologie deruleaza, in perioada mai – august 2022, in Targu Mureș, la Clinica de Dermatologie de pe strada Gheorghe Doja nr. 12, campania de depistare precoce a cancerului de piele, educare și informare "Euromelanoma Day". "Asistam…