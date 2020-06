Inca un procuror de la Procuratura Generala a fost diagnosticat in aceasta seara cu Covid – 19. Acesta se simt bine și urmeaza tratament la domiciliu. „Starea procurorului este buna, ele fiind in izolare la domiciliu, sub supravegherea medicilor. Urmeaza sa se stabileasca cu cine acesta a intrat in contact, iar ulterior vor fi plasați in autoizolare”, a spus pentru tv8.md purtatoarea de cuvint a