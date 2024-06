Stiri pe aceeasi tema

- Pierderea alegerilor pentru șefia Consiliului Județean Prahova de catre baronul Iulian Dumitrescu „Lamborghini” a tulburat rau de tot apele in organizația județeana PNL și, deja, un lider prahovean cu greutate vrea sa scape din județ de acesta. Baronul PNL, Iulian Dumitrescu „Lamborghini”, aflat sub…

- Baronul PNL Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, a pierdut alegerile pentru șefia Consiliului Județean Prahova, dar a facut ieri o mișcare care l-a ingropat definitiv. Baronul liberal Lamborghini, Iulian Dumitrescu, a pierdut, ieri, alegerile pentru șefia…

- Baronul PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, a fost denunțat la DNA și de un om de afaceri grec, pentru achiziționarea, prin interpuși, a unor terenuri mult subevaluate din județul Giurgiu. Mariana Radoi, „sageata lui Badalau și Dumitrescu…

- Liderii PNL Prahova, in frunte cu baronul Iulian Dumitrescu-aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, și Roberta Anastase, sunt in culmea fericirii de cateva zile, mai exact de cand au aflat ca procurorul Lucian Onea revine la unitate de elita a DNA, cea de la Ploiești. Baronul…

- Organizația PNL Prahova, condusa inca de Iulian Dumitrescu, aflat și acum sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, este la ora actuala un butoi cu pulbere, iar cea care a pus gaz peste foc este senatoarea Roberta Anastase. Baronul „Lamborghini” de la Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat…

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, pus sub control judiciar de DNA, fiind acuzat ca a luat mita 16 milioane de lei, a transmis luni, 13 mai, ca nu a sechestrat pe nimeni in timpul lansarii candidaturii la șefia CJ Prahova și ca o jurnalista „s-a inchis cu cheia” in Palatul Administrativ din…

- PSD Prahova nesocotește recomandarile președintelui Marcel Ciolacu pentru campania electorala de a nu intra in conflict cu celelate partide și lanseaza un atac dur la adresa președintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu. Filiala Partidului Social Democrat din Prahova a dat publicitații fotografii cu…

- PSD Prahova a incercat sa-l blocheze pe baronul Iulian Dumitrescu sa candideze la șefia Consiliului Județean insa nu a avut sorți de izbanda. Organizatia judeteana Prahova a PSD a decis sa conteste in instanta decizia Biroului Electoral Judetean de a accepta candidatura presedintelui PNL Prahova, Iulian…