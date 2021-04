Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anunțat ca a semnat dispozițiile de desființare a spațiilor comerciale ridicate fara autorizație in stațiile din sectorul pe care il administreaza. Este al doilea edil, dupa Radu Mihaiu, edilul Sectorului 2, care a completat aceste documente. Anunțul a fost facut intr-o inregistrare postata pe youtube, sambata seara, dar cel mai probabil se refera la o acțiune intreprinsa in cursul zilei de vineri. „Chiar astazi, acum cateva ore, am semnat dispozițiile de primar pentru a desființa aceste spații comerciale. Construcții ilegale. Am semnat sa fie desființate.…