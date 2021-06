Stiri pe aceeasi tema

- Francisco Duarte, fotbalist uruguayan, a scapat de flacarile unui incendiu dupa ce a sarit de la etajul 11 al unui hotel. Barbatul era plasat in carantina intr-un hotel din Buenos Aires și, fiind infectat cu coronavirus, nu a mirosit fumul provocat de incendiu. Fotablistul era mijlocaș la echipa Club…

- Consiliul Superior a Magistraturii - Secția pentru Judecatori in materie disciplinara a decis sa repuna pe rol cauza judecatorilor despre care STIRIPESURSE.RO a scris pentru 9 iunie. CSM a motivat decizia, dupa ultima comunicare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. „Repune cauza pe rol…

- In urma cu puțin timp, judecatorii au admis cererea procurorilor, de a prelungi masurile preventive in cazul torționarilor de la Secția 16, așa ca interlopii cu epoleți raman in arest la domiciliu.

- Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, inculpat de DNA in dosarul in care e acuzat ca ar fi luat șpaga 22 de tone de tabla de la combinatul siderurgic Liberty Galați, ramane cu masura preventiva a controlului judiciar,dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție i-a respins joi plangerea. Decizia…

- Alexe este acuzat ca, in aprilie anul trecut, i-ar fi pretins in mod direct lui Grecu tabla cutata, teava patrata, teava rectangulara si rulouri de tabla ca beneficiu personal, in schimbul eliberarii cu titlu gratuit de catre Ministerul Mediului a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si…

- Judecatoria Timișoara a motivat de ce i-a respins lui Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA, plangerea impotriva ordonanței prin care procurorul i-a prelungit cu inca 60 de zile controlul judiciar in dosarul in care este inculpat ca i-a șantajat pe editorul șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța, și…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Bascov au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere și sub influența alcoolului. Reamintim faptul ca pe 13 martie, in jurul orei 18:00, politistii Sectiei…

- Profesorul Alexandru Rafila acuza ca ministrul demis al sanatații, Vlad Voiculescu, a incercat sa preia controlul politic asupra Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), dupa ce specialiștii de aici nu au fost de acord cu unele poziții ale Ministerului Sanatații și nici cu indicatorii pentru…