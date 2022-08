Încă un pod rutier s-a rupt! De data asta, în Caraş-Severin Un pod rutier din Caras-Severin, unul dintre cele mai mari peste raul Timis, s-a rupt miercuri și e in pericol sa se prabușeasca, transmite publicația Opinia Timișoarei . Podul leaga localitatea Constantin Daicoviciu de satul Peștere, iar poliția a interzis circulația rutiera. Construcția a fost avariata ca urmare a pierderii stabilitatii unei pile de sustinere a tablierului. Podul are o vechime de peste 80 de ani și nu a avut parte de nicio reparație capitala. Este cel de-al treilea pod rutier distrus in acest an, dupa cele doua din județul Neamț. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

