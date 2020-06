Încă un pod din capitală se dărîmă (FOTO) Pe partea pietonala a podului Viaduct din Chișinau au aparut mai multe crapaturi. Mai mult decit atit, una este atit de mare incit piciorul unui copil se poate pravali cu ușurința prin ea. Imagini cu aceasta crapatura in asflat au fost postate pe o rețea de socializare de un locuitor al capitalei. ”Mi-era dor de gaura ceia... azi am fost sa vad ce mai face... am observat ca o crescut ca un c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

