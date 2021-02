Încă un pas pentru „7 Noiembrie“ RESITA – Municipalitatea resiteana spune ca a avansat spre transformarea zonei complexului de bazine „7 Noiembrie“. Anuntul pentru achizitia lucrarilor – estimate la 22,54 milioane de lei, cu TVA – pentru noul centru multifunctional a fost depus pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice! „Prin aceasta investiție se urmarește punerea la dispoziția reșițenilor a unei noi zone de agrement și construirea unui Centru multifuncțional ce va putea gazdui diverse evenimente sportive, ateliere de creație, spectacole, expoziții și servicii sociale. Zona adiacenta va fi transformata intr-un spațiu public… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

